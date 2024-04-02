В Воротынске отключили горячую воду

По сообщению администрации города, из-за аварии нет горячей воды на улице Школьной, 16, 18, 20, 22, 26.

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