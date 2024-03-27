В Калуге управляющие компании просят поднять тарифы

Этот вопрос в среду, 27 марта, обсуждался на встрече представителей УК с городским головой Дмитрием Денисовым.

- Самый волнующий и эмоциональный вопрос со стороны руководителей управляющих компаний – просьба пересмотреть тариф за содержание и ремонт общего имущества для «молчунов» – собственников, которые не приняли такое решение самостоятельно, - рассказал Денисов. – Выслушал все аргументы. Тема сложная.

Власти города пообещали обсудить вопрос с депутатами.