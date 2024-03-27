В Калуге полностью снесли дом драматурга Соловьева

Вечером во вторник, 26 марта, строители разобрали нижний каменный этаж здания на перекрестке улиц Луначарского и Тульской.

Снос здания, как мы уже рассказывали, начался на минувших выходных.

Этот дом ранее находился в списке объектов культурного наследия, однако в феврале областные чиновники исключили его из перечня.

Прошлой осенью собственник снес соседний дом Яковлева, располагавшийся по адресу Луначарского, 3.