В центре Калуги отключилось электричество

Авария произошла днем в понедельник, 25 марта.

Света нет в районе сквера Мира. Также сообщается об отключениях на Первомайской, Кутузова и Луначарского.

Энергетики заявили, что уже ведутся ремонтные работы. Вернуть свет обещают около 14:30.