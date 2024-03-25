В Калуге начали менять лифты

Работы проходят по программе капитального ремонта.

Подрядчик заменит лифты на Звездной, 1, 3 и Кибальчича, 5, 7, 13 и 15.

- В этом году в Калуге будет заменено 29 лифтов, - прокомментировал 25 марта министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин. - Всего в Калужской области с 2015 года заменено 1067 лифтов. В региональной программе капитального ремонта находится 3156 лифтов в 968 домах. Их плановая замена будет проходить по мере истечения срока эксплуатации.