В Калуге снесли дом драматурга Соловьева

Деревянный верхний этаж здания рабочие разрушили утром в субботу, 23 марта.

Ранее этот дом на перекрестке улиц Луначарского и Тульской находился в списке объектов культурного наследия, однако в феврале областные власти исключили его из перечня.

Хотя еще год назад управление по охране объектов культурного наследия Калужской области требовало от собственника провести противоаварийные работы.

Ранее в октябре 2023 года был снесен соседний дом Яковлева. Участки под этими двумя зданиями владельцу разрешили объединить несколько лет назад.