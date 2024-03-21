В Козельске началась реконструкция очистных

- Новые очистные включают в себя иловые карты, производственное здание и биореактор, - рассказали 21 марта в администрации района.

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