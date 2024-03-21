Калужане начали просить отключить отопление

Некоторые люди не хотят отапливать улицу и платить за это несколько тысяч рублей в месяц.

- Конец марта и начало апреля прогнозируют плюсовую температуру, - написал один из калужан на странице губернатора.

- На сегодняшний день температура не соответствует нормам, установленным для отключения отопления, - прокомментировали в городской управе. - Отопительный период закончится при установлении 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха будет выше 8 градусов. Отопление отключат только на основании официальных данных Гидрометцентра о среднесуточной температуре в регионе.