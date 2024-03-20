Суд обязал управляющую компанию отремонтировать дом на улице Дзержинского

В доме проблемы с кровлей, напольной плиткой и фасадом.

Нарушения там выявлены в ходе проверки, рассказали 20 марта в прокуратуре Калуги.

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