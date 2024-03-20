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График подвоза воды на Правый берег опубликовали в Калуге

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.03.2024 10:18 1 282
График подвоза воды на Правый берег опубликовали в Калуге

Как мы уже рассказывали, в четверг, 21 марта, там планируется массовое отключение из-за ремонтных работ на Окском водозаборе.

Власти города опубликовали график подвоза воды:

  • Улица Генерала Попова, 2/1 к.3, 13 – 10:00-11:45,
  • Улицы Генерала Попова, 18 к.2, 65 лет Победы, 23 – 12:00-13:45,
  • Улицы Комфортная, 3, 65 лет Победы, 43 – 14:00-15:45,
  • Улица Фомушина, 8, 35 – 16:00-17:45,
  • Улица Братьев Луканиных, 1 – 18:00-19:45,
  • Улица Минская, 12-13 – 18:00-18:55,
  • Улица Минская, 32-33 – 19:00-19:50,
  • Улицы Петра Тарасова, 14 (остановка), Центральная, 3 (Шопино) – 20:00-21:00.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.03.2024 10:18 1 282
Тэги: жкх вода
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