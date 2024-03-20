График подвоза воды на Правый берег опубликовали в Калуге

Как мы уже рассказывали , в четверг, 21 марта, там планируется массовое отключение из-за ремонтных работ на Окском водозаборе.

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