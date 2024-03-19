В Калуге раскопали улицу Хрустальную

Работы пришлось провести из-за засора канализационного коллектора в районе дома №35.

- Чтобы избежать масштабных отключений и вытекания стоков на рельеф, специалисты приняли решение провести их откачку с помощью спецтехники и специализированного оборудования, - рассказали 19 марта в водоканале. - Глубина залегания коллектора, близость других инженерных сетей и насыщенность грунта водой осложнили без того непростые условия проведения ремонтно-восстановительных работ.

Коллектор был забит ветошью и другими посторонними предметами. На данный момент он работает в штатном режиме.