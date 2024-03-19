Еще три улицы Калуги останутся без электричества

Ремонтные работы пройдут 21 марта, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света не будет с 9:00 до 13:00:

пер. Тульский, 35, 35а,

ул. Николо-Козинская, 56, 57,

ул. Никитина, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 35, 35а, 39, 39а, 41, 47, 49, 53.

Ранее сообщалось, что в этот день не будет электричества на улице Московской.