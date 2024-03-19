В Калуге признают аварийным дом на улице Телевизионной

Речь идет о доме №51, сообщил 19 марта городской голова Дмитрий Денисов.

На встрече с местными жителями он пообещал, что администрация возьмет на себя расходы на процедуру признания дома аварийным.

При этом возможные сроки расселения здания пока не называются. В нашем регионе лишь недавно расселили дома, признанные аварийными до 2017 года. Новая программа еще разрабатывается.