В Калуге появится водопровод на улице Заокской

Магистральную трубу там уже проложили, сообщил 19 марта городской голова Дмитрий Денисов.

- Осталось завершить бумажную работу, - пояснил он.

Улица Заокская находится на Правом берегу – между Тульским шоссе и улицей Секиотовской.

Также местным жителям пообещали, что дорогу будут поддерживать в проезжем состоянии с помощью подсыпки и грейдирования.