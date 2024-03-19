На улице Московской отключат электричество

Света не будет в четверг, 21 марта, 10:00 до 12:00 из-за установки оборудования, сообщили коммунальщики Калуги.

В зону отключения попадет дом №232.

Также не будет электричества в торговых точках и нежилых помещениях в районе домов 228-244а.