Правый берег Калуги останется без воды 21 марта

Запланированное на четверг массовое отключение связано с аварийно-ремонтными работами на территории Окского водозабора, сообщили в водоканале.

Воды не будет не только в домах микрорайона Правый берег, но также в Шопино, Верховой, Воровой и Желыбино с 9:00 до 21:00.

В зону отключения попадут детские сады, школы, поликлиники.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - говорится в сообщении коммунальщиков.