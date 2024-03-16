В Калуге заменят 29 лифтов по программе капремонта

Работы пройдут в нынешнем году в девяти многоквартирных домах, рассказал 15 марта министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Опубликован список адресов:

Звездная, 1,

Звездная, 3

Звездная, 5

Звездная, 14

Кибальчича, 5

Кибальчича, 7

Кибальчича, 13

Кибальчича, 15

Малоярославецкая, 5.

- Лифтовое оборудование уже изготовлено, первые лифты привезены на склад в Калуге и в скором времени начнутся работы по их замене, - пояснил министр.