Чиновники задолжали за электричество больше 200 тысяч рублей

Нарушения выявлены в одном из сел Бабынинского района, сообщили 15 марта в прокуратуре Калужской области.

Работники этой администрации начали действовать только после вмешательства прокуроров.

- Задолженность перед ресурсоснабжающей организацией погашена в полном объеме, - подчеркнули в ведомстве.