В Калуге возникли проблемы с домами после капитального ремонта

Речь идет об улице Дарвина, 17а и площади Победы, 14, сообщили в четверг в городском управлении ЖКХ.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!