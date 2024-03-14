Дома в Анненках остались без отопления

Ремонтные работы проходят в четверг, 14 марта, сообщили в «Калугатеплосети».

Без тепла остались дома №10 и №12 на улице Вишневского.

- Ориентировочное время проведения работ с 10:00 до 16:00, - заявили в теплосети Калуги. - Подача тепловой энергии будет восстановлена после завершения работ.