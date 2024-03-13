В Калуге отремонтируют бывшую лютеранскую кирху

Как сообщил 13 марта начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков, уже ведется проектирование.

Сейчас этой жилой дом №9 на улице Вилонова.

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