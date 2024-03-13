Калужан предупредили о падении огромных ледяных глыб

В среду, 13 марта, МЧС рассказало о надвигающейся на Калужскую область опасности. Днем температура воздуха будет повышаться до +8 градусов. Из-за этого с крыш начнут падать ледяные глыбы.

По информации МЧС, на каждый квадратный метр такого льда приходится 130-200 килограммов.

Калужан просят быть внимательными и не подходить к опасным домам. Также спасатели призвали управляющие компании провести работы по уборке крыш.