Мусор в Калуге вывезли после жалоб наших читателей

Спустя сутки Калужский региональный экологический оператор сообщил, что весь мусор там вывезен.

Фото, в частности, присылали с Димитрова 6, 8, 24 и Спартака, 11.

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