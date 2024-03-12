В Калужской области поставили рекорд по вводу жилья

По его словам, главная задача — не снижать набранный темп.

За 2023 год построено 1,119 миллиона квадратных метров жилья, заявил 12 марта в ходе своего отчета губернатор Владислав Шапша .

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