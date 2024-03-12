В Юхнове ремонтируют крышу дома на улице Гвардейской

Дом №3 был построен 59 лет назад – в 1964 году.

Там уже практически полностью заменили стропильную систему и обрешетку.

- Все скатные крыши, включенные в план капремонта на текущий год, не имеющие «верхнего розлива» и ремонт которых допускается проводить в зимнее время года, находятся в работе, - рассказал 11 марта министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.