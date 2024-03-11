На окраинах Калуги установили новое уличное освещение

В селе Горенское на улицах Козельской и Суворовской установили 16 новых светильников и около 500 метров электросетей, рассказали в понедельник в управлении городского хозяйства.

Также ведутся работы на участке улицы Черносвитинской в деревне Черносвитино.

- Освещение там появится уже в ближайшие дни, - пояснили в горхозяйстве.