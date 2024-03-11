Сироте в Калужской области выделили жилье с протекающей крышей

Этой проблемой заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Ему в социальных сетях пожаловался 25-летний мужчина из Бабынино.

- В октябре прошлого года ему предоставлено жилое помещение в многоквартирном доме в поселке Бабынино, непригодное для проживания: в здании изношены коммуникации, а также протекает кровля, из-за чего в помещении образовалась плесень, - прокомментировали в Следственном комитете.

Сейчас следователи проводят проверку.