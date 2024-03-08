Чиновники ответили нашим читателям, которые жаловались на проблемы с водой

Напомним, люди рассказывали, что в Кондрово с ноября наблюдаются отключения. Также есть проблемы в Перемышле.

Ситуацию прокомментировали в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

- Специалисты водоканала устранили утечки, - заявили чиновники. - Для улучшения водоснабжения водоканал планирует в первом полугодии 2024 года заменить около 1000 п.м. водопроводных сетей по Кондрово (ликвидировать утечки, влияющие на бесперебойность параметров давления) и заменить две задвижки. Это позволит улучшить качество водоснабжения. С целью нормализации водоснабжения в селе Перемышль планируется отключение населенных пунктов Хохловка, Поляна и Жашково от водопровода Перемышля путем переключения на собственную систему водоснабжения от новых скважин в деревне Поляна. К сожалению, точных сроков назвать не можем.