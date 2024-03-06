В Людиново отремонтируют 8 крыш

Работы пройдут в рамках программы капремонта.

Крыши приведут в порядок на Кропоткина, 23, Московской, 5, Энгельса, 13, 22, 24, 26, Фокина, 10 и Трудовых Резервов, 12. А на Маяковского, 5 запланирован ремонт инженерных систем.

Общая стоимость работ на этот год - более 65 миллионов рублей.

- Поступают вопросы по формированию очередности на капитальный ремонт, - прокомментировал глава районной администрации Стефан Перевалов. - Чтобы выстроить работу прозрачно, разрабатываем критерии для каждого дома: уровень опасности, год постройки, износ здания, взимаемость взносов, наличие совета дома. Перечень на ближайшие годы уже отрабатываем.