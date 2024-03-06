Правобережье Калуги оставят без воды на сутки

По предварительным данным, воды не будет в течение суток.

Провести ремонтные работы на магистральном водопроводе планируется в четверг, 21 марта, сообщили в официальном сообществе района.

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