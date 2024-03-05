Еще на четырех улицах Калуги отключат отопление

Утром ремонтные работы проходили в районе сквера Мира, а днем запланированы недалеко от Московской площади, рассказали в «Калугатеплосети».

Тепла временно не будет по следующим адресам:

ул. Линейная, 22, 26/6,

пер. Линейный, 4, 8,

ул. Московская, 251, 255, 257, 259, 261, 263,

пер. Строительный, 4, 7.

Закончить ремонт обещают примерно в 13:00.