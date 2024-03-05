Дома в центре Калуги остались без отопления

Ремонтные работы утром во вторник, 5 марта, проходят на котельной на улице Вооруженного Восстания.

Без тепла временно остались ул. Октябрьская, 13 к. 1, 2, ул. Добровольского, 14, 22, 31, ул. Гоголя, 1, музей космонавтики, две гостиницы и профилакторий.

Впрочем, отключение, по информации «Калугатеплосети», долгим не будет. Отопление обещают вернуть в течение часа.