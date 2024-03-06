Электричество отключат в центре Калуги

Света не будет 7 марта в домах на четырех улицах, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

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