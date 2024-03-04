В Калуге лед сошел с крыши вместе с шифером

Инцидент произошел на Врубовой, 14. Фото на странице губернатора опубликовала Людмила Табакова.

По словам женщины, коммунальщики всю зиму не реагировали на жалобы.

- Писали им, даже в 112 звонили, что шифер вместе с наледью на тротуар падает.

В итоге крыша дома раздета, - возмущается калужанка.

Лед сошел ночью, никто на земле не пострадал.