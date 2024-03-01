Капитальный ремонт начался еще в нескольких городах Калужской области

На данный момент ремонтируются 13 крыш и две внутридомовые системы электроснабжения.

Сейчас добавились дома в Малоярославце, Мещовске, Сухиничах, Тарусе и Людиново, сообщил 1 марта министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

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