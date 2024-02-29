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Опубликован рейтинг управляющих компаний Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.02.2024 14:30 0 432
Опубликован рейтинг управляющих компаний Калужской области

Госжилинспекция представила перечень в четверг, 29 февраля.

В этом списке 159 организаций со всего региона.

УК разбиты на группы: четыре звезды – самые лучшие, без звезд – самые плохие.

Рейтинг ****

  • МУП ЖКХ МР «Мосальский район»
  • ИП Магомедов М.И. 
  • ООО «УК ВОСТОК» 23.05.2023
  • ООО УК «КОМФОРТ СИТИ» 31.05.2023
  • ООО «Лидер Сервис» 
  • ООО УК «ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА» с 14.07.2023г.   
  • ООО «Домоуправление п.Пятовский»
  • ООО УК «СТРАТЕГИЯ» 12.05.2023
  • ООО «СУКРЕМЛЬ» 
  • ООО «Репинка» 
  • ООО «Домовой»
  • ООО «УК имени Гагарина» 14.06.2023
  • ООО «Новый Дом- Жилетово»
  • ООО «СЖКХ»
  • ООО «УК «Авиатор»
  • ООО «АНАВ» 31.05.2023
  • ООО «РОСЬ»
  • ООО «УК Парковый центр» 
  • ООО «Кировэнергосервис»
  • МУП «Хвастовичское КХ»
  • ООО «Полесское» 

Рейтинг ***

  • ООО «УК «Родник» 14.06.2023
  • ООО «Жилкомфорт» 
  • ООО УК «Рождествено»
  • ООО «Управляющая компания» п. Бабынино 09.08.2023г.
  • МП «Коммунальщик» МР «Ферзиковский район»
  • МУП Благоустройство
  • ООО «УК РЭУ-1»
  • ООО «УЮТСЕРВИС»
  • ООО «ЖЭК УЮТ»
  • ООО «УК Белые Росы» 04.2022г.
  • ООО «УК-Монолит»
  • ООО «МЕСТНЫЙ РЕСУРС» 28.04.2023
  • ООО «Техноперспектива» 31.05.2023
  • ООО «ЖРЭУ №16»
  • ООО «УК «Наше Турынино»
  • ООО «УК «Новые Черемушки»  
  • ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ УК-ОБНИНСК» 26.01.2023
  • ООО «Хорошая» 22.09.2022
  • ООО «УК МКД п. Воротынск» 
  • УМП «Общий Дом» ГП «Город Кременки»
  • ООО «ЭРА» 12.05.2023
  • МУП «Теплосеть» МР «Думиничский район 
  • ООО «Звездный»
  • ООО «Вертикаль-Сервис»

Рейтинг **

  • МУП «ТКП»
  • ООО «УК УЖКХ»
  • ООО «УК Гагаринское»  
  • МУП «УО» СП «Поселок Ферзиково»
  • ООО «РЕГИОН-Л»
  • ООО «УК Жуков» 14.06.2023
  • ООО «Управляющая компания»
  • ООО УК «Мкр Силикатный» 28.04.2023
  • МУП «Недетовское ЖКХ»
  • ООО «Калужский регион» 06.2022
  • ООО «НГ сервис» 23.05.2023
  • ООО «Малоярославецстройзаказчик»
  • ООО «УК Форпост» 
  • ООО «Сервисная служба» 14.06.2023
  • ООО УК «Возрождение» 14.06.2023
  • ООО «УК ПУШКИНА» 26.01.2023
  • ООО «Развитие Региона»
  • ООО «УК «Солнечная долина»
  • ООО «УК БАЛАБАНОВО» 28.04.2023
  • ООО «УК Домстрой» 
  • ООО «Барт» 
  • ООО «УК «Ваш Уют»
  • ООО «САНТЕХНИКА И РЕМОНТ» с 14.07.2023г.   
  • ООО «Жильё»
  • ООО «ГРАДЪ» 
  • ООО «УК Дом» с 14.07.2023г.            
  • ООО «УК «Альтернатива» 04.2022г.
  • ООО «Регион Уют» с 12.09.2023г.
  • ООО «УК «Северный квартал» 31.05.2023
  • ООО «УК ЦЕНТР» 
  • ООО «Лагуна»
  • ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НА КАРАЧЕВСКОЙ» 28.04.2023
  • ООО УК «Новый город»
  • ООО «ЭРСУ12»
  • ООО «ЖРЭУ №8»
  • ООО УК «В одном дворе» 
  • ООО «ЖилСерви»
  • МУП «МХАЦ «Ворсино»
  • ООО «ДОМОВИК» 03.04.2023
  • ООО «КОЗЕЛЬСКАЯ УК» 28.04.2023
  • ООО «Рубин» 
  • ООО «Берег»
  • ООО УК «ЛЕСНАЯ ДЕРЕВНЯ»
  • ООО «Коммунальный сервис»
  • ООО «ЖРЭУ №17»
  • ООО УК «Высота»  
  • МП «УЖКХ»
  • ООО «УК Домсервис» 27.12.2022
  • ООО «Мой Дом»
  • ООО УК «Маклино-Т»
  • ООО «УК «УЮТ»
  • ООО ГК «Жилищник» 
  • ООО «УК «Ермак» с 31.10.2023г.
  • ООО «Домоуправление-Монолит»
  • ООО «Черемушки»- группа домов 16.11.2022
  • ООО УК «Строй-Белан»
  • ООО УК «ЖРСУ»
  • ООО «УК Обнинск» 
  • ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги»

Рейтинг *

  • МУП «Ермолинские тепловые сети» 
  • ООО ЖРЭУ-19
  • ООО «УК С. Перемышль»
  • ООО «Управдом»
  • ООО «УК РЭУ Кривское»
  • ООО УК «Калужский край»  
  • ООО УК «МКД»
  • ООО УК «Губерния» 
  • ООО «ЖРЭУ»
  • ООО УК «ЖРЭУ - 6 г.Калуги» 04.2022г.
  • ООО «УК «Добротный дом» 
  • МУП «ЖилСервис»
  • МУП «УЭиЖКХ»
  • ООО «УК «Правград»
  • ООО «Уютный дом» 
  • ООО «УК «Забота плюс»
  • ООО «Управляющая компания «Наш дом» 14.06.2023
  • ООО «ЖРЭУ №14»
  • ООО «ЖРЭУ №21»
  • ООО УК «Боровск»
  • ООО «СпецРемСтрой»
  • ООО «Калужская УК» 
  • ООО «УК Терра» 06.2022
  • ООО УК «Наш город» 
  • ООО «ЖЭКУ БоровскСтройИнвест» 
  • ООО УК «СТАНДАРТ»
  • ООО «ЖКСФЕРА» 
  • ООО «Квадратный метр» 
  • МУП «Ульяновский рынок»
  • ООО «Рост» 
  • ООО «УК ГУП Калуги»
  • ООО «Ситисервис» 04.2022г.
  • ООО «ПИК-Комфорт Профи»

Без звезд

  • МБУ «СЖО» 
  • ООО УК «Город Сосенский»
  • ООО «ЖКО Березка» 
  • ООО «УК МЖД Маяк» 
  • ООО «УК ФЕНИКС»
  • ООО «РСУ №1» 
  • ООО «Фортуна» 
  • ООО «МПКХ п. Товарково»
  • «МУП МУК»
  • ООО «УК Управляющий» 06.2022г.
  • ООО «Региональная УК»
  • ООО УК «Качество Жизни»
  • ООО «Техно-Р»
  • АО «БЫТ-СЕРВИС»
  • ООО «РЕМСТРОЙСЕРВИС» 12.05.2023
  • ООО «Содружество» 
  • ООО «ВКС» 22.09.2022
  • ООО «Надежда5» 31.05.2023
  • ООО «СКС» 
  • ООО «УК Горизонт» 
  • ООО УК «Эдем» 
  • ООО «УК Суворовец»
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.02.2024 14:30 0 432
Тэги: жкх управляющие компании ук
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