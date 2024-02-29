Опубликован рейтинг управляющих компаний Калужской области

УК разбиты на группы: четыре звезды – самые лучшие, без звезд – самые плохие.

В этом списке 159 организаций со всего региона.

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