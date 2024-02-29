Власти пообещали жителям Калуги питьевую воду из-под крана

Сейчас начаты работы на Андреевском месторождении, где предполагается создать новый водозабор для города.

Пока это лишь экспертиза. Само строительство может занять около трех лет, но только если будет выделено финансирование, пояснили в водоканале.

Но чиновники уже обещают калужанам чистую воду.

- В будущем новый водозабор мощностью 108 тысяч кубометров воды в сутки будет подавать воду из артезианских источников и полностью заменит Окский, - заявил 29 февраля городской голова Дмитрий Денисов. - А калужане смогут пить чистую полезную воду прямо из-под крана.