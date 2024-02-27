Создан сервис для оценки новостроек

В его основе — разработанная ВТБ универсальная платформа геоаналитики, позволяющая сопоставлять более 1000 слоев данных из банковской сферы, телекома и digital-сервисов. Для оценки берется обезличенная информация о жителях аналогичных домов, а также районов со схожей транспортной инфраструктурой, имеющих похожие интересы, структуру доходов, расходов и так далее.

Как отмечают эксперты, оценка рыночной стоимости строящейся недвижимости играет для банка важную роль в принятии решения о финансировании проектов. Новая разработка помогает повысить оперативность на этапе рассмотрения заявки на финансирование застройщика и получить более объективные и точные данные.

В то же время для застройщиков важна скорость и сроки. Использование программы позволило сократить сроки в три раза: с одного месяца до 10 дней.

- Программа учитывает множество факторов и показывает независимую от экспертного мнения оценку, что играет важную роль в общем процессе согласования сделки всеми участвующими в процессе подразделениями, - рассказал руководитель департамента анализа данных и моделирования, старший вице-президент банка в рамах Стратегической недели ВТБ Максим Коновалихин. - Наиболее значимые конкурентные преимущества сервис даёт в ситуации, когда строящийся жилой объект не имеет рядом аналогов, и оценить его, используя только метод сравнения с похожими соседствующими объектами, невозможно.

Проект стартовал с сегмента среднего и малого бизнеса. Следующая стадия — это использование программы как для целей крупного бизнеса, так и розничного ипотечного кредитования.