Социальная газификация продолжается в Калужской области

По программе догазификациив в нашем регионе уже подписали 14 123 договора, сообщили в министерстве строительства и ЖКХ.

Газопроводы проложены к 11 960 участкам. А в 8 155 домах газ уже подключили.

- Если поселение газифицировано, то граждане имеют право на бесплатное подведение газа до границ своего участка, - подчеркнули в министерстве.

Ход работ отражается на интерактивной карте.