Несколько домов в Калуге останутся без отопления

Ремонтные работы пройдут в четверг, 22 февраля, с 14:00 до 17:00, сообщили в «Калугатеплосети».

На улице Пушкина утечка произошла в районе дома №10/75. Из-за этого отопления не будет в восьми многоквартирных домах.

На улице Энгельса из-за замены труб без тепла останется дом №149.