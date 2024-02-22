Уровень газификации в Калужской области достиг 81%

Такие данные на 1 января нынешнего года, сообщила в четверг министр финансов региона Валентина Авдеева.

В рамках областной программы повышения доступности газа для людей в прошлом году из бюджета потратили 72 миллиона рублей.

В нынешнем году расходы запланированы на уровне 295 миллионов. В эксплуатацию введут 50 километров сетей. Еще 700 домов получат возможность подключиться к газу.