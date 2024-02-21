На четырех улицах Калуги отключат электричество

Света не будет в четверг, 22 февраля, с 9:00 до 15:00, сообщили коммунальщики. Это связано с опиловкой аварийных деревьев.

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