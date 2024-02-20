В Дзержинском районе построили новую котельную

Она появилась в Жилетово, сообщил 20 февраля губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Хороший пример энергоэффективности, - заявил он.

Мощность газовой котельной - 8 мегаватт. - Современная котельная заменила прежнюю, оборудование которой устарело. Качество и надежность теплоснабжения жилых домов, школы, садика, социального центра в Жилетово существенно улучшились.

По его словам, новое оборудование позволит экономить до 20 миллионов рублей в год. При стоимости котельной в 60 миллионов.