Шапша похвалил Минстрой за работу в 2023 году

Во вторник, 20 февраля, состоялось расширенное заседание коллегии министерства строительства и ЖКХ Калужской области.

По его итогам губернатор Владислав Шапша отметил хорошую работу Минстроя в прошлом году.

- Жилье, коммунальная инфраструктура – эти вопросы в числе наиболее чувствительных для жителей, - прокомментировал глава региона. - Очень важно, чтобы отрасль работала динамично и эффективно.

Он отметил рекорд по вводу жилья - 1,119 миллиона квадратных метров.

Также на два года раньше плана завершено переселение людей, чье жилье было признано аварийным до 1 января 2017 года. Новые квартиры получили 4500 человек.

Заменено 12 километров сетей. Еще 68 запланировано на 2024 год.

Завершается реконструкция очистных в Ермолино, такие же работы пройдут еще в пяти населенных пунктах.

По программе социальной догазификации Калужская область оказалась на девятом месте в России.

Из непростых задач, которые требуют решения, губернатор назвал развитие системы обращения с ТКО. Он сказал, что готовятся решения на федеральном уровне.