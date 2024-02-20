В Товарково ввели в строй новую станцию очистки воды

Это пятая крупная станция за год, сообщил 20 февраля губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Завершаем строительство еще четырех, - пояснил он. - В планах объекты в Жилетово и Белоусово.

Еще около 30 модульных станций поставят в маленьких населенных пунктах.