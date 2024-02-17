В Калуге собираются снести гараж и шлагбаум

Городская управа объявила о поисках владельцев двух объектов.

Это шлагбаум на улице Гагарина, 9 и металлический гараж у дома №18 на улице Анненки.

Собственников просят предоставить документы в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений на Московской, 188.