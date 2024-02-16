Калужские аварийные бригады восстанавливают систему отопления в Первомайске

Коммунальщики помогают своим луганским коллегам.

Об этом сообщил 16 февраля министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

- Слесари и сварщики из Дзержинского района в ходе командировки помогают восстанавливать работу систем отопления в многоквартирных домах, - прокомментировал он.