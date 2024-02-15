В Калуге от дачников требуют документы

Список СНТ в четверг, 15 февраля, опубликовала городская управа.

Это «НИВА», «Лесная поляна», «Заря», «Архитектор», «Машзавод», «Автомобилист», «Путеец», «Коммунальник», «Коммунальник-2», «Зеленая горка» и «Труженик».

- Собственникам земельных участков необходимо представить в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений правоустанавливающие документы на земельный участок, а также документ, удостоверяющий личность, сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), - говорится в сообщении городской управы.

Обращаться нужно на Московскую, 188, каб.426, тел: 70-15-33.