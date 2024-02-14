На окраинах Калуги отключат электричество

В четверг, 15 февраля, света не будет в деревнях Каменка, Большая Каменка и в селе Горенское.

Это связано с проведением ремонтных работ, рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

По предварительным данным, света не будет с 9:00 до 17:00.