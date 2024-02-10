В центре Калуги отключат электричество 13 февраля

Света не будет в следующих домах:

Во вторник ремонтные работы пройдут 9:00 до 15:00, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

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